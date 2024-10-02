«Как рыба в воде»: Долина назвала Варвару Убель лучшей в российском джазе
Эстрадная певица, народная артистка России Лариса Долина назвала российскую джазовую исполнительницу Варвару Убель самым большим джазовым талантом в России.
«Совершенно замечательная Варвара Убель – она мне очень импонирует, разносторонний человек. Но прежде всего она потрясающая джазовая певица. Лично для меня это тот редкий случай, когда я вижу, что она как рыба в воде плавает в очень сложном джазовом стиле, который называется бибоп», - отметила Долина в беседе с газетой «Ведомости».
По ее словам, Убель - обладательница красивого тембра и таланта выстраивать джазовые фразы в импровизации.
Ранее Долина вошла в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдет 26 ноября в зале Omega Rooftop. Победителей в семи номинациях объявят в эфире Радио Jazz с 18 по 24 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru