Член жюри премии «Все цвета джаза» назвал лучшую жанровую композицию
Член жюри премии «Все цвета джаза», сооснователь проекта Jazzist Лев Боровков рассказал, как джаз появился в его жизни и назвал одну из лучших джазовых композиций.
Он вспомнил, как в его раннем детстве родители включили на кассете композицию Луи Армстронга, что тогда повергло в шок Боровкова.
Говоря о величайших джаз-композициях, Боровков назвал «Blue in Green» с альбома Майлза Дэвиса «Kind of Blue».
Юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдет 26 ноября в Москве. Победителей в семи номинациях объявят в эфире Радио Jazz с 18 по 24 ноября.
Ранее Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал «Радио Jazz», что одним из самых волнительных для него было выступление 3 июня 2000 года в Кремле для президентов США и России Билла Клинтона и Владимира Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru