Член жюри премии «Все цвета джаза» назвал лучшую жанровую композицию

Он вспомнил, как в его раннем детстве родители включили на кассете композицию Луи Армстронга, что тогда повергло в шок Боровкова.

Говоря о величайших джаз-композициях, Боровков назвал «Blue in Green» с альбома Майлза Дэвиса «Kind of Blue».



Юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдет 26 ноября в Москве. Победителей в семи номинациях объявят в эфире Радио Jazz с 18 по 24 ноября.

Ранее Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал «Радио Jazz», что одним из самых волнительных для него было выступление 3 июня 2000 года в Кремле для президентов США и России Билла Клинтона и Владимира Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

