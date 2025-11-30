ООН: В мире с голодом столкнулись 735 млн человек
В настоящий момент с голодом в мире столкнулись 735 млн человек, и риск его появления существует сразу в пяти странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олега Кобякова.
Он отметил, что эта проблема особенно распространена в секторе Газа, Судане, Южном Судане, а также в Мали и на Гаити. При этом специалист добавил, что в сектора Газа сейчас около 2 млн человек находятся под угрозой голодной смерти.
По словам Кобякова, в 2025 году 9,1% населения всей планеты столкнулись с голодом. Он объяснил, что этим людям не хватает еды, чтобы удовлетворить хотя бы базовые физиологические потребности.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве сообщили, что основная часть смертей в России связана с заболеваниями сердца и сосудов
