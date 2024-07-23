Алкогольные нотки: Нарколог и психиатр оценили «перформанс» Глюк’oZы в Красноярске

Неадекватное поведение певицы Глюк’oZa на концерте в Красноярске не могли вызвать антидепрессанты в чистом виде, заявили в интервью НСН нарколог Александр Ковтун и врач-психотерапевт Елена Ляшук.

Ранее Глюк’oZa шокировала своим «странным» поведением зрителей, пришедших 21 июля на ее выступление в Красноярске. Видео «перформанса» публикует «Радиоточка НСН». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вспомнила в этой связи «горе-наркоблогеров», однако сама Глюк’oZa объяснила свое поведение антидепрессантами. Ковтун считает, что здесь не обошлось без алкоголя.