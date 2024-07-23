Алкогольные нотки: Нарколог и психиатр оценили «перформанс» Глюк’oZы в Красноярске
Чистые антидепрессанты не дают такой «странный» эффект, сказала в эфире НСН Елена Ляшук, а Александр Ковтун увидел в поведении певицы симптомы употребления алкоголя с чем-то ещё.
Неадекватное поведение певицы Глюк’oZa на концерте в Красноярске не могли вызвать антидепрессанты в чистом виде, заявили в интервью НСН нарколог Александр Ковтун и врач-психотерапевт Елена Ляшук.
Ранее Глюк’oZa шокировала своим «странным» поведением зрителей, пришедших 21 июля на ее выступление в Красноярске. Видео «перформанса» публикует «Радиоточка НСН». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вспомнила в этой связи «горе-наркоблогеров», однако сама Глюк’oZa объяснила свое поведение антидепрессантами. Ковтун считает, что здесь не обошлось без алкоголя.
«Видно, что присутствуют нарушения координации, смазанная речь, двигательная заторможенность, утрированная мимика. Скорее всего, снотворно-седативная группа. Если начала вытрезвляться в процессе выступления, а потом все нормализовалось, значит какую-то порцию алкоголя выпила. Такое бывает, немножко не рассчитала дозу. На чистый алкоголь не похоже. Но без экспертизы можно лишь что-то предполагать. Очевидно, что так на работу человек ходить не должен», - сказал Ковтун.
По его словам, у артистов часто бывает «сочетанное опьянение».
«Артисты нередко принимают алкоголь. В силу того, что они испытывают огромные перегрузки в связи с гастролями и переменой мест, у них нарушается сон, периодически они принимают успокаивающее и снотворное, иногда врачи выписывают антидепрессанты, транквилизаторы. В результате бывает сочетанное опьянение в результате употребления антидепрессантов и алкоголя. Это не какое-то открытие, за мои 25 лет в наркологии приходилось не раз наблюдать артистов в разных состояниях», – отметил нарколог.
Со своей стороны, врач-психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Ляшук допустила, что Глюк’oZa могла принимать и психоактивные вещества.
«Странное поведение из за-за антидепрессантов – нет, сами по себе они не дают такой эффект. Возможно, это было связано с какими-то психоактивными веществами либо с алкоголем. Побочные эффекты зависят от групп антидепрессантов», – заключила собеседница НСН.
По свидетельству очевидцев, в ходе выступления на Дне металлурга в Красноярске Глюк’oZa хорошо спела две песни, а потом начала странные разговоры с публикой, строила гримасы, тянула руки к интимным местам и перестала попадать в ноты, но к концу выступления ее «отпустило». Это вызвало возмущение продюсера Максима Фадеева, который разразился гневными постами в соцсетях и пообещал лишить певицу прав на псевдоним и исполнение его песен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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