«Во-первых, артист в том числе рисковал своим здоровьем. У них в этой музыкальной культуре есть такой механизм демонстрации. У них алкоголь и наркотики - тоже своего рода пропаганда. С одной стороны, известный, хороший исполнитель, на любителя. С другой стороны, он хотел показать аудитории, что тоже не промах, что он такой же, как и мы. Им иногда кажется, что если это Россия, то все тут должны выпивать бутылку водки в один присест», - отметил он.

При этом, по словам Хамзаева, публичное недовольство его выходкой и последующие оправдания заставили музыканта понять, что такое поведение на сцене перед молодежью в РФ неприемлемо.

«Организаторы должны проводить разъяснения. Но он же потом сказал, что это не водка. Это тоже хорошо. Было бы плохо, если бы он до победного доказывал, что там водка. Это говорит о том, что все понимают, что за это можно и «по ушам получить». И то, что он для себя сейчас понимает, что в России вот так на концертах делать нельзя, и придется оправдываться, это тоже хорошо. Это говорит о нас, как о людях, которые внимательно подходят к вопросу защиты здоровья нашей молодежи», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что американского рэпера следует оштрафовать за подобный перформанс с бутылкой водки.

