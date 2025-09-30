Стереотипы попутали: Депутат Хамзаев нашел пользу в выходке Xzibit с водкой
Благодаря скандалу с водкой на концерте рэпера Xzibit в Москве западные артисты поняли, что в России ответственно относятся к здоровью молодежи, заявил НСН Султан Хамзаев.
Рэпер Xzibit, выпив нас цене в Москве бутылку водки, хотел показать, что он тоже «русский», но хорошо, что потом возник скандал, и стало понятно, что такое в РФ неприемлемо. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) выпил целую бутылку водки за три подхода прямо со сцены во время бесплатного концерта в Москве в «Лужниках». Примечательно, что выступление проходило в рамках фестиваля «Уличный драйв» и было организовано властями. Однако впоследствии исполнитель заявил, что в бутылке была не водка, а вода. Общественность уже успела обрушиться с критикой на артиста. Хамзаев заявил, что исполнитель был под влиянием стереотипов о русских.
«Во-первых, артист в том числе рисковал своим здоровьем. У них в этой музыкальной культуре есть такой механизм демонстрации. У них алкоголь и наркотики - тоже своего рода пропаганда. С одной стороны, известный, хороший исполнитель, на любителя. С другой стороны, он хотел показать аудитории, что тоже не промах, что он такой же, как и мы. Им иногда кажется, что если это Россия, то все тут должны выпивать бутылку водки в один присест», - отметил он.
При этом, по словам Хамзаева, публичное недовольство его выходкой и последующие оправдания заставили музыканта понять, что такое поведение на сцене перед молодежью в РФ неприемлемо.
«Организаторы должны проводить разъяснения. Но он же потом сказал, что это не водка. Это тоже хорошо. Было бы плохо, если бы он до победного доказывал, что там водка. Это говорит о том, что все понимают, что за это можно и «по ушам получить». И то, что он для себя сейчас понимает, что в России вот так на концертах делать нельзя, и придется оправдываться, это тоже хорошо. Это говорит о нас, как о людях, которые внимательно подходят к вопросу защиты здоровья нашей молодежи», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что американского рэпера следует оштрафовать за подобный перформанс с бутылкой водки.
