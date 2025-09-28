Xzibit: Российские реперы – настоящие профессионалы
28 сентября 202507:01
Американский исполнитель Xzibit заявил, что недавно слушал треки российских рэперов, сообщает РИА Новости.
Он назвал их настоящими профессионалами.
«Я не понял, о чем они читают, но я услышал, что они настоящие профессионалы», — сказал певец.
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил в эфире НСН, что если американский рэпер Xzibit приедет в Россию и попросит Otyken дать совместный концерт, то выступление состоится, однако сам коллектив не будет о чем-то просить американца.
