Американского рэпера Xzibit следует оштрафовать за перформанс с бутылкой водки на концерте в Москве, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

В минувшие выходные Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) выступил в «Лужниках» на фестивале «Уличный драйв», организованном столичными властями. Во время выступления артист вынес на сцену бутылку водки, выпил ее за несколько глотков на потеху толпе и продолжил свою программу. Уже после концерта он «поспешил» заявить, что в бутылке была не водка, а простая вода. Милонов потребовал «примерного наказания» для американца.