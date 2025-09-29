«Оштрафовать за распитие!»: Милонов возмутился перформансом с водкой рэпера Xzibit
Выходка с бутылкой наверняка была спланирована продюсерами рэпера, сказал в эфире НСН Виталий Милонов, посетовав, что некоторые артисты ведут себя, как «безмозглые макаки».
Американского рэпера Xzibit следует оштрафовать за перформанс с бутылкой водки на концерте в Москве, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
В минувшие выходные Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) выступил в «Лужниках» на фестивале «Уличный драйв», организованном столичными властями. Во время выступления артист вынес на сцену бутылку водки, выпил ее за несколько глотков на потеху толпе и продолжил свою программу. Уже после концерта он «поспешил» заявить, что в бутылке была не водка, а простая вода. Милонов потребовал «примерного наказания» для американца.
«Сейчас уже не доказать, что там было: водка или не водка, это нужно было сделать во время концерта. Но за подобного рода пропаганду распития алкоголя нужно примерно наказать, оштрафовать. Некоторые артисты, судя по их текстам и поведению, ведут себя как безмозглые макаки. Я не говорю про этого конкретного артиста, я в целом говорю, что их поведение просто ужасное. При этом их продюсеры все прекрасно понимают и умеют считать деньги. Если последует большой штраф, они никогда в жизни это повторять не будут и не разрешат своему артисту этого делать. Они все прекрасно знают правила игры», - подчеркнул депутат.
По его мнению, перформанс с водкой мог быть срежиссирован ради скандального хайпа.
«У каждого артиста есть продюсер, который управляет его перформансами, выходками и так далее. Скорее всего, это было спланировано и сделано для того, чтобы вызвать скандальный ажиотаж вокруг этой фигуры. При этом, я удивляюсь, где была служба безопасности? Они должны были вызвать полицию и составить протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте», - заключил собеседник НСН.
После концерта Егора Крида в «Лужниках» 30 августа возник скандал из-за пикантного шоу на сцене и поцелуя артиста с танцовщицей. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила перформанс Крида с «голой вечеринкой», при этом за музыканта заступились Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие представители шок-бизнеса, напоминает «Радиоточка НСН».
