«Стало сюрпризом!»: Певица Fantine о победе в номинации премии «Все цвета джаза»

Австралийская певица доминиканского происхождения Fantine сравнила джаз с «прекрасным мужчиной» и призналась, что не готовилась стать музыкантом года. 

Австралийская певица доминиканского происхождения Fantine призналась корреспонденту НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию «Все цвета джаза» стала большим сюрпризом. Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик вручил премию Fantine как музыканту года.

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«Для меня сама номинация была сюрпризом, я узнала о ней от моей пианистки. Потом стала нервничать, вся семья была на ушах, на иголочках. Сегодня у меня яркие эмоции! Когда я впервые познакомилась с джазом, мне было около 19 лет, и это была любовь с первого взгляда. Я окунулась в него с головой и даже с ногами. Как в любых отношениях, конфетно-букетный период с джазом закончился, и я немного охладела к нему. Я решила писать авторскую музыку, она не джазовая. Но меня джаз не отпустил, он, как любой прекрасный мужчина, добивался меня достаточно долго, поэтому я всегда говорю, что это не я выбрала джаз, а он меня. И теперь у нас тесная любовь, у нас уже дом, собака и даже если будет развод, мы все равно будем вместе», - сказала она.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» прошла 26 ноября в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

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ФОТО: РИА Новости
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