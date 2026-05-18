Диетолог рассказала, какие бананы самые полезные
Наиболее полезны для здоровья зеленые бананы. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru.
«Лучше всего выбирать зеленые бананы, там много резистентного крахмала, также они лучше насыщают организм. Ограничить употребление стоит в том случае, если человек не может сам остановиться. В норме есть два зеленых банана в день или один спелый», - отметила специалист.
По словам Ковановой, плоды полезны для спортсменов, их можно есть даже на «сушке». Однако бананы могут быть противопоказаны при ряде заболеваний и во время приема некоторых лекарств. Следует употреблять их с осторожностью при заболеваниях почек и ЖКТ, сахарном диабете, проблемах с желчным пузырем, варикозном расширении вен.
Между тем в России впервые приняли ГОСТ на бананы, ввозимые в страну.
Горячие новости
- Диетолог рассказала, какие бананы самые полезные
- Жёсткая посадка: Почему ЦБ не прогнётся под кабмин по ключевой ставке
- В Кремле рассказали о составе делегации Путина в ходе визита в Китай
- Серое мясо: Как в России борются с нелегальным рынком просроченных продуктов
- «Фарт и бешеные деньги»: Мостовой объяснил очередное чемпионство «Зенита»
- Глава Скадовского района Херсонской области пострадал из-за атаки ВСУ
- В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак
- Вирусолог назвала маловероятным попадание Эболы в Россию
- «Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму
- В России новые учебники по обществознанию появятся в 2026-2027 годах