Диетолог рассказала, какие бананы самые полезные

Наиболее полезны для здоровья зеленые бананы. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru.

«Лучше всего выбирать зеленые бананы, там много резистентного крахмала, также они лучше насыщают организм. Ограничить употребление стоит в том случае, если человек не может сам остановиться. В норме есть два зеленых банана в день или один спелый», - отметила специалист.

По словам Ковановой, плоды полезны для спортсменов, их можно есть даже на «сушке». Однако бананы могут быть противопоказаны при ряде заболеваний и во время приема некоторых лекарств. Следует употреблять их с осторожностью при заболеваниях почек и ЖКТ, сахарном диабете, проблемах с желчным пузырем, варикозном расширении вен.

Между тем в России впервые приняли ГОСТ на бананы, ввозимые в страну.

