В Кремле рассказали о составе делегации Путина в ходе визита в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о составе делегации российского лидера Владимира Путина в ходе визита в Китай. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам Пескова, в КНР отправятся все профильные вице-премьеры, многие министры, а также главы государственных и частных компаний, которые работают в Китае.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что у Москвы «самые серьезные ожидания» от этой поездки, пишет RT.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая, он прибудет в страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

