Песков: ВС РФ атакуют на Украине только военные и околовоенные цели
Вооружённые силы России наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, украинская армия, в отличие от российской, продолжает с помощью беспилотников атаковать мирную инфраструктуру России.
«По мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населённых пунктах», - указал представитель Кремля.
Ранее в Московской области в результате атаки украинского беспилотника погиб гражданин Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
