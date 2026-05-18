Борис Титов: Безвизовый режим увеличил туристический обмен между РФ и КНР

Он отметил, что в Россию в первом квартале 2026 года с различными целями приехали 220 тысяч граждан Китая, что на 24% больше, чем годом ранее. А, например, китайский остров Хайнань, в свою очередь, за первые два месяца текущего года принял 89 тысяч российских туристов, что на 62% превышает показатели января-февраля 2025 года.

Титов также указал, что благодаря безвизу «создается «экономика быстрых решений», так как пересечение границы «перестает быть событием и становится инструментом».

«Сложно найти аргументы, которые говорили бы против продления безвизового режима после его истечения в конце года», – заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Пекин продлить безвизовый режим с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».