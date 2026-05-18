Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Нальчике
Кровля жилого многоквартирного дома и квартира загорелись в Нальчике. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Инцидент произошел на улице Калмыкова. Пожар возник в квартире на пятом этаже и на кровле здания, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
По данным Минздрава региона, в результате ЧП пострадали пять человек, их доставили в медицинские учреждения.
В числе пострадавших двое детей 2024 и 2011 годов рождения, они отравились угарным газом. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. Как отметили в Минздраве, еще трех взрослых доставили в Республиканский центр высоких медицинских технологий.
«Один из них получил ожоги и находится в состоянии средней степени тяжести. Оставшиеся двое взрослых получили отравление угарным газом, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести», - говорится в сообщении.
Ранее на востоке Москвы загорелись складированные отделочные материалы на открытой площадке. Обошлось без пострадавших.
