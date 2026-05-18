Серое мясо: Как в России борются с нелегальным рынком просроченных продуктов
Алексей Койтов заявил НСН, что крупные сети стараются следить за просроченными товарами, но бывают сбои из-за человеческого фактора.
Если потребитель отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просрочку, предприниматель очень рискует, это «уголовка», заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. В специализированных Telegram-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тонны «просрочки» по ценам значительно ниже рыночных, пишут «Известия». По словам источника, иногда просрочку отправляют в кулинарный цех либо передают «своему» производителю полуфабрикатов. Дальше начинается технология маскировки. Мясо, которое уже потемнело и издает запах, пускают в фарш. Койтов объяснил, почему даже небольшие торговые сети далеко не всегда готовы идти на такой риск.
«Крупные сети стараются за этим следить, бывают сбои из-за человеческого фактора, не целенаправленно. К сожалению, у нас есть «выдающиеся» сети, к которым было много претензий, например, «Светофор». У нас вводятся автоматические штрафы за попытку продать просроченные товары. Что касается небольших магазинов, это не просто на совести предпринимателей, это их риски и репутация. Если кто-то не дай Бог отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просрочку, предприниматель очень рискует. Если летальный исход будет, это все вскроется, это 238 статья Уголовного кодекса», - отметил он.
Он также назвал меры, которые позволят полностью нивелировать риски черного рынка просроченных товаров.
«У нас есть продуктовая благотворительность, это про продукты, которые подходят к истечению сроков годности. Не так давно сетевые компании поднимали этот вопрос с точки зрения налоговых послаблений. Если компания отдает продукцию, которую не успеет продать, им можно было бы получить послабления. Частично этот вопрос решен, часть налогов не платится, но есть, к чему стремиться. Мы не первый месяц говорим о цифровом паспорте товара, который позволил бы минимизировать риски случаи перепродажи товара потом для других целей. В таком случае просрочка не будет иметь возможности куда-то продаваться в принципе», - добавил он.
Ранее стало известно, что россияне переходят на дешевые продукты из-за падения доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Жёсткая посадка: Почему ЦБ не прогнётся под кабмин по ключевой ставке
- В Кремле рассказали о составе делегации Путина в ходе визита в Китай
- Серое мясо: Как в России борются с нелегальным рынком просроченных продуктов
- «Фарт и бешеные деньги»: Мостовой объяснил очередное чемпионство «Зенита»
- Глава Скадовского района Херсонской области пострадал из-за атаки ВСУ
- В России призвали «потихоньку снижать» возраст вступления в брак
- Вирусолог назвала маловероятным попадание Эболы в Россию
- «Загрузка более 70%»: Россиянам назвали свободные места для отдыха в Крыму
- В России новые учебники по обществознанию появятся в 2026-2027 годах
- Военный эксперт заявил, что Киев атаками пытается настроить россиян против государства