«Крупные сети стараются за этим следить, бывают сбои из-за человеческого фактора, не целенаправленно. К сожалению, у нас есть «выдающиеся» сети, к которым было много претензий, например, «Светофор». У нас вводятся автоматические штрафы за попытку продать просроченные товары. Что касается небольших магазинов, это не просто на совести предпринимателей, это их риски и репутация. Если кто-то не дай Бог отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просрочку, предприниматель очень рискует. Если летальный исход будет, это все вскроется, это 238 статья Уголовного кодекса», - отметил он.

Он также назвал меры, которые позволят полностью нивелировать риски черного рынка просроченных товаров.

«У нас есть продуктовая благотворительность, это про продукты, которые подходят к истечению сроков годности. Не так давно сетевые компании поднимали этот вопрос с точки зрения налоговых послаблений. Если компания отдает продукцию, которую не успеет продать, им можно было бы получить послабления. Частично этот вопрос решен, часть налогов не платится, но есть, к чему стремиться. Мы не первый месяц говорим о цифровом паспорте товара, который позволил бы минимизировать риски случаи перепродажи товара потом для других целей. В таком случае просрочка не будет иметь возможности куда-то продаваться в принципе», - добавил он.

