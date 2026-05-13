Совпадение? Deep Purple и The Rolling Stones почти одновременно выпустят альбомы
В новых песнях легендарных рок-групп чувствуется экспрессия и энергия, соответствующие молодёжному темпу жизни, сказал НСН Павел Рудченко.
Музыкальные исполнители сегодня зачастую ориентируются на молодёжную аудиторию, и даже именитые легендарные рок-группы — не исключение, сказал НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Легенды хард-рока Deep Purple вслед за The Rolling Stones анонсировали новый альбом. Он получит название SPLAT! и выйдет 3 июля. Это будет самый тяжелый альбом Deep Purple за многие годы, записанный группой в студии в полном составе. Рудченко отметил, что артисты всё чаще ориентируются на молодую аудиторию — и это напрямую влияет на звучание новых работ.
«Сейчас музыканты особенно нацелены на молодёжную аудиторию, и это отражается в их творчестве: в песнях чувствуется экспрессия и энергия, соответствующие молодёжному темпу. При этом сложно говорить о каком‑то новаторстве в новых композициях — они понятны и привычны для уже существующей аудитории этих артистов, но в то же время явно сделан акцент на привлечение молодых слушателей. Чьё творение окажется более успешным, покажет время», — сказал собеседник НСН.
По его словам, параллельный выход новых альбомов от культовых рок‑групп не может быть простым совпадением.
«Все популярные музыкальные исполнители борются за новых слушателей — по сути, они постоянно конкурируют друг с другом. Не стану отрицать, что в данном случае выход альбомов двух мировых звёзд один за другим вряд ли случаен. Впрочем, нельзя полностью исключать и совпадение», — добавил эксперт.
Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский рассказал НСН, что предыдущий альбом The Rolling Stones не принес ничего нового, кроме одного трека, нет ощущения, что новый альбом получится интересным.
