Глава Скадовского района Херсонской области пострадал из-за атаки ВСУ

Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо на платформе «Макс».

ЧП произошло в Скадовске, отмечает RT. Дудка получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Главу района госпитализировали.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области оказались полностью или частично обесточены все округа.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
