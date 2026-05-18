Президент Киргизии подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией

Киргизия ратифицировала изменения в договоре с Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент страны Садыр Жапаров.

В пресс-службе лидера республики рассказали, что внесённые поправки позволят сократить сроки подготовки контрактов на поставку продукции военного назначения.

Кроме того, изменения в договоре должны упростить поставки запчастей, агрегатов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, а также технической документации.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко сотрудничество в экономике и обороне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
