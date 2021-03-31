Spotify против винила: руководитель лейбла Ультра Продакшн назвал победителя
Руководитель звукозаписывающего лейбла и производства Ультра Продакшн Андрей Белоногов в интервью НСН рассказал, почему Spotify проиграет пластинке
2020 год заставил музыкальную индустрию поменять привычный способ работы и заработка. В условиях запрета на проведение массовых мероприятий и концертов в частности, а также общей самоизоляции в плюсе в первую очередь оказались стриминовые компании, аудитория их подписчиков росла. Как оказалось, физические носители, а именно виниловые пластинки тоже оказались на пике популярности.
По словам руководителя звукозаписывающего лейбла и производства Ультра Продакшн Андрея Белоногова, ожидаемого спада количества заказов не случилось, а даже наоборот произошел всплеск.
«Рост количества заказов пришелся на лето, что для этого сезона года не свойственно, поскольку начинаются отпуска и люди уезжают из Москвы. Но в 2020 уехать куда-либо было проблематично, все остались в городе, это и повлияло на количество заказов. По своему числу показатели лета приблизились к осени и новогодним праздникам, когда у нас обычно происходит рост заказов»,- сказал он.
Он отметил, что обычно свои релизы на виниле выпускают популярные и рок-артисты, и если эстрадные певцы выпускают что-то точечно, то почти все новые альбомы рокеров тут же издаются на пластинках. Но пандемия внесла свои коррективы и здесь.
«Не могу сказать, что каких-то направлений стало больше за время пандемии, но в целом пропорционально все выросли и лейблы, на которых рок-музыканты, отдельные коллективы тоже стали заказывать, также и количество заказов от популярных артистов выросло, тех, кто раньше не выходили на виниле, тоже стали периодически выпускаться». – продолжил собеседник агентства.
Виниловая пластинка, говорит Белоногов, это еще один способ заработка для музыкантов. У нее высокая маржинальность: производство одной пластинки может стоить порядка 300-400 рублей, в то время как ее розничная стоимость может составить порядка 2000.
«Естественно это понимает менеджмент артистов, те, кто занимаются их финансами, и сами музыканты. И те, кто еще не осваивал эту стезю, решили освоить ее. Если сравнивать с теми, кто у нас постоянно заказывал, там такая тенденция наблюдается: участилось как количество заказов, так и увеличились тиражи. Если раньше заказывали тираж не больше 300 пластинок, то сейчас заказывают по 1000»,- сказал руководитель звукозаписывающего лейбла и производства Ультра Продакшн.
Ниша физических носителей в музыкальной индустрии после ухода кассет и дисков осталась свободной, и ее занял винил, который будет тяжело победить даже стриминговым сервисам.
«Диск не представляет какой-то там ценности сам по себе, это просто для того, чтобы послушать музыку. По сути это то же самое, что Spotify, Apple Music. Поэтому стриминговые сервисы победили диск, а винил они победить не могут, потому что у винила другая философия. Он не для того, чтобы послушать музыку, его сопровождает ритуал: ставишь пластинку на проигрыватель, есть какой-то конверт, какая-то история самого формата и все остальное. Потом много музыки на винил не запишешь. Винил – это не фастфуд в мире музыки, а молекулярная кухня, когда ты приходишь попробовать что-то ,а не наесться». – заключил собеседник НСН.
Ранее Стинг выпустил свой новый альбом дуэтов на виниле. В день премьеры лонгплея в Сеть он выложил только одну песню, тем самым заставив любителей цифровых релизов, ждать появления новой своей работы.
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