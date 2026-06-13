Депутат Дрожжина: Перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен
Число исследований в рамках диспансеризации граждан расширят в России с 1 сентября. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.
Как отметила парламентарий, осенью вступит в силу приказ Минздрава о новой форме карты учета профилактического медосмотра и диспансеризации.
«В обновленную форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца», - указала Дрожжина.
Кроме того, в РФ расширят перечень факторов риска и заболеваний, на которые врачи будут обращать внимание в ходе диспансеризации. К ним относятся риск когнитивных нарушений, падений и переломов из-за остеопороза, выявление этого заболевания, предиабета, болезни Альцгеймера, ряда психических расстройств.
Ранее стало известно, что в порядок диспансеризации взрослых пациентов могут включить низкодозную компьютерную томографию легких.
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