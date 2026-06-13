Эксперт рассказала, кто получит прибавку к пенсии в июле
Пенсии в июле повысят в том числе россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, а также тем, у которых появились иждивенцы. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и граждане, кому впервые установлена I группа инвалидности, получат двойной размер фиксированной части пенсии - 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля.
Также прибавку получат уволившиеся пенсионеры. При перерасчете для них восстановят все пропущенные за годы работы индексации. Кроме того, повышение выплат полагается россиянам, у которых появились иждивенцы, и подтвердившим 30 лет трудового стажа в сельской местности.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что россиянам будут автоматически назначаться пенсии без обращений, при этом нужно сохранить право гражданина отказаться от выплат для повышения коэффициента в будущем.
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