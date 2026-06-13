В Уругвае открылся самый большой мурал о России

Самый большой посвященный России мурал открылся в Монтевидео в Уругвае. Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты Никита Анисимов.

«Уникальное изображение длиной 14 м нарисовано на здании городской школы №361», - заявил он, напомнив, что в 2003 году школе было присвоено имя Российской Федерации.

Как отметил Анисимов, в художественной композиции представлены традиционные символы: Кремль, ракета, космонавт Юрий Гагарин, медведь и русские узоры. Торжественную церемонию открытия мурала приурочили ко Дню России.

Ранее в Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы.

