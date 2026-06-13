Попова: Сейчас нет вирусов, которые могут перерасти в пандемию

«Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию», - отметила она в беседе с РИА Новости.

Ранее Попова рассказала, готова ли Россия к пандемиям страшнее коронавирусной. По ее словам, государство делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира граждане чувствовали себя «спокойными и защищенными».

