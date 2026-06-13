Попова: Сейчас нет вирусов, которые могут перерасти в пандемию
13 июня 202605:38
Юлия Савченко
Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, еще не существует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Прямо сейчас нет таких вирусов, которые формируют пандемическую ситуацию», - отметила она в беседе с РИА Новости.
Ранее Попова рассказала, готова ли Россия к пандемиям страшнее коронавирусной. По ее словам, государство делает все для того, чтобы при возникновении рисков в любой точке мира граждане чувствовали себя «спокойными и защищенными».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Попова: Сейчас нет вирусов, которые могут перерасти в пандемию
- СМИ: У сборной Англии украли мячи и бутсы на ЧМ
- Депутат Дрожжина: Перечень исследований в рамках диспансеризации будет расширен
- В России займутся проработкой вопроса маркировки контента с нарушениями ПДД
- Мадьяр пообещал обнародовать информацию о «громкой афере» правительства Орбана
- Эксперт рассказала, кто получит прибавку к пенсии в июле
- Депутаты высмеяли канцлера ФРГ Мерца после слов об Украине
- Товарооборот России и Бразилии в 2025 году превысил $10 млрд
- Экс-гитарист Black Sabbath Айомми стал кавалером ордена Британской империи
- СМИ: ОАЭ решили разблокировать активы Ирана на $10 млрд