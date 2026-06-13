В МИД Ирана заявили о победе страны над США на поле боя
Иран одержал победу над США на поле боя, и для Тегерана лучшее время завершить конфликт. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
По его словам, Вашингтон столкнулся с «упорным и мужественным» сопротивлением вооруженных сил и народа Ирана.
«Лучшее время для окончания войны - когда у нас преимущество; мы действительно одержали победу на поле боя», - подчернкнул Арагчи.
Дипломат добавил, что дипломатия и военные успехи взаимосвязаны, и Тегеран рассчитывает на лучшие условия при заключении мира с Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном.
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