В МИД Ирана заявили о победе страны над США на поле боя

Иран одержал победу над США на поле боя, и для Тегерана лучшее время завершить конфликт. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

По его словам, Вашингтон столкнулся с «упорным и мужественным» сопротивлением вооруженных сил и народа Ирана.

«Лучшее время для окончания войны - когда у нас преимущество; мы действительно одержали победу на поле боя», - подчернкнул Арагчи.

Дипломат добавил, что дипломатия и военные успехи взаимосвязаны, и Тегеран рассчитывает на лучшие условия при заключении мира с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном.

