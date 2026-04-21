Дочь вокалиста «Ундервуд» сыграет в спектакле «46 минут» по биографии отца

Дочь сооснователя и вокалиста группы «Ундервуд» Максима Кучеренко Анна рассказала в пресс-центре НСН, что играть в одном спектакле с папой ей было на удивление легко.

«Это как психотерапия. Ты приходишь на репетицию, как на консультацию, и видишь свой прогресс через новые режиссёрские задания. С папой играть на сцене, кстати, очень легко. Мне было волнительно, потому что у нас там есть взрослые, острые диалоги, я конечно, смущалась, но когда это происходит в рамках репетиции, то это очень оправданно. Я чувствую, как у нас с папой происходит обмен и большая поддержка, иногда достаточно одного взгляда», - рассказала она.