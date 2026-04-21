Дочь вокалиста «Ундервуд» сыграет в спектакле «46 минут» по биографии отца
Анна Кучеренко раскрыла НСН, что в рамках спектакля у нее с отцом есть «взрослые и острые» диалоги, однако поддержка отца помогает ей.
Дочь сооснователя и вокалиста группы «Ундервуд» Максима Кучеренко Анна рассказала в пресс-центре НСН, что играть в одном спектакле с папой ей было на удивление легко.
«Это как психотерапия. Ты приходишь на репетицию, как на консультацию, и видишь свой прогресс через новые режиссёрские задания. С папой играть на сцене, кстати, очень легко. Мне было волнительно, потому что у нас там есть взрослые, острые диалоги, я конечно, смущалась, но когда это происходит в рамках репетиции, то это очень оправданно. Я чувствую, как у нас с папой происходит обмен и большая поддержка, иногда достаточно одного взгляда», - рассказала она.
Сам Максим Кучеренко в пресс-центре НСН отметил, что его дочь ввести в спектакль было совсем не сложно, так как она умеет все, что нужно.
«Аня занимается музыкой, играет на гитаре и фортепиано. Даже втайне сама изучала вокал. Так что у нас уже был готовый артист», - отметил Кучеренко.
Премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге Максима Кучеренко состоится 1 июня в Театре на Трубной. Это первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков.
