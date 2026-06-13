В России займутся проработкой вопроса маркировки контента с нарушениями ПДД

Российские власти проработают вопрос информационного сопровождения и маркировки аудиовизуального контента с демонстрацией нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ.

Вопросом введения маркировки такого контента займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД до 2027 года.

Отмечается, что меры могут ввести в целях защиты россиян от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах.

Ранее в России представили законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:КонтентПДДРоссия

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