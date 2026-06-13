В России займутся проработкой вопроса маркировки контента с нарушениями ПДД
Российские власти проработают вопрос информационного сопровождения и маркировки аудиовизуального контента с демонстрацией нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ.
Вопросом введения маркировки такого контента займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД до 2027 года.
Отмечается, что меры могут ввести в целях защиты россиян от информации, которая формирует рискованную модель поведения на дорогах.
Ранее в России представили законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
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