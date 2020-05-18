Спектакль окончен? Полина Гагарина рассталась с мужем

Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный̆ процесс они еще не начали. Полина и Дмитрий прожили в браке шесть лет и воспитывают двоих детей. Также по информации издания певица уволила своего мужа из ООО «Полина Гагарина», где он был генеральным директором.

В своих социальных сетях Дмитрий Исхаков опубликовал стихотворение, которое назвал очень интимным и личным для него. Видимо, в этих строчках он выразил свое переживание из-за расставания с супругой.

"За шагом шаг – в бег,

Калейдоскопом дни – свист,

Вот бы скрутить пробег,

И снова я чистый лист.

Шепотом – не надо бежать,

Попробовать просто быть,

Умея гореть – не сгорать,

Играть, когда нечем крыть» - Дмитрий Исхаков

Ранее певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой.