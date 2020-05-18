Спектакль окончен? Полина Гагарина рассталась с мужем

Певица Полина Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков, по информации СМИ, решили расстаться.

Неожиданным последствием режима самоизоляции, объявленном из-за вспышки коронавирусной инфекции, стала волна разводов. Вынужденное пребывание супругов в замкнутом пространстве специалисты охарактеризовали как нелегкое испытание для многих пар. Исключением не оказались «звёзды» шоу-бизнеса. На днях певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой. Сегодня, буквально вслед за ними, о своем разводе объявила еще одна «звездная» пара. Певица Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова, сообщает Super.ru.

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Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный̆ процесс они еще не начали. Полина и Дмитрий прожили в браке шесть лет и воспитывают двоих детей. Также по информации издания певица уволила своего мужа из ООО «Полина Гагарина», где он был генеральным директором.

В своих социальных сетях Дмитрий Исхаков опубликовал стихотворение, которое назвал очень интимным и личным для него. Видимо, в этих строчках он выразил свое переживание из-за расставания с супругой.

"За шагом шаг – в бег,

Калейдоскопом дни – свист,

Вот бы скрутить пробег,

И снова я чистый лист.

Шепотом – не надо бежать,

Попробовать просто быть,

Умея гореть – не сгорать,

Играть, когда нечем крыть» - Дмитрий Исхаков

Ранее певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КарантинШоу-бизнесРазвод
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