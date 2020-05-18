Спектакль окончен? Полина Гагарина рассталась с мужем
Певица Полина Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков, по информации СМИ, решили расстаться.
Неожиданным последствием режима самоизоляции, объявленном из-за вспышки коронавирусной инфекции, стала волна разводов. Вынужденное пребывание супругов в замкнутом пространстве специалисты охарактеризовали как нелегкое испытание для многих пар. Исключением не оказались «звёзды» шоу-бизнеса. На днях певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой. Сегодня, буквально вслед за ними, о своем разводе объявила еще одна «звездная» пара. Певица Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова, сообщает Super.ru.
Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный̆ процесс они еще не начали. Полина и Дмитрий прожили в браке шесть лет и воспитывают двоих детей. Также по информации издания певица уволила своего мужа из ООО «Полина Гагарина», где он был генеральным директором.
В своих социальных сетях Дмитрий Исхаков опубликовал стихотворение, которое назвал очень интимным и личным для него. Видимо, в этих строчках он выразил свое переживание из-за расставания с супругой.
"За шагом шаг – в бег,
Калейдоскопом дни – свист,
Вот бы скрутить пробег,
И снова я чистый лист.
Шепотом – не надо бежать,
Попробовать просто быть,
Умея гореть – не сгорать,
Играть, когда нечем крыть» - Дмитрий Исхаков
Ранее певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
- Москвичей напугали снегом на этой неделе
- Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
- Нефть Brent подорожала выше $35
- Спорная фраза исключена из документа о выплатах медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru