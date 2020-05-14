Эмин Агаларов развелся с женой в день рождения тёщи

Неожиданным последствием строгого карантина, из-за вспышки коронавирусной инфекции, стала волна разводов. Вынужденное пребывание супругов в замкнутом пространстве стало нелегким испытанием для многих пар, утверждает статистика. Исключением не стали и наши так называемые «звёзды» шоу-бизнеса. Певец Эмин Агаларов заявил в своих социальных сетях, что он разводится со своей второй женой моделью Аленой Гавриловой. Брак «звёздной» семьи продлился с трудом два года и видимо режим самоизоляции окончательно внёс свои коррективы в семейную жизнь. Самое примечательное, то что дату для объявления развода Эмин выбрал символичную - день рождения тёщи.

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», - заявил Эмин Агаларов

Несмотря на столь печальное заявление от зятя, мама «Мисс Мордовия» Алены Гавриловой все же отметила свой день рождения. На кадрах, опубликованных в социальных сетях дочери можно увидеть, как женщина танцует со своим мужем под композицию «Течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной.





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