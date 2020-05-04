Российские звёзды гонят самогон, занимаются членовредительством и судятся на карантине

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Режим самоизоляции продлили до конца майских праздников и людям все сложнее находить себе развлечения в четырех стенах. Звезды шоубизнеса исключением не стали, хоть и сидят они не в условных 33 квадратных метрах, а в особняках на всяко-разных Рублевках, но и это не спасает: самые безбашенные из них пытаются не сойти с ума от вынужденного безделья. НСН представляет Топ-5 самых одиозных выходок недели, которые невозможно было не заметить, а теперь хочется поскорее забыть….

Первое место заслуженно уходит главному реперу российской эстрады Тимати, который согласился пройти безумные испытания, которые подготовила для него блогерша Настя Ивлеева. Задания оказались жесткие и даже жестокие: реперу пришлось проколоть насквозь губу медицинской иглой, а после и вовсе поджечь себя перед камерой. Правда совершить акт полного самосожжения Тимати все-таки не решился - поджег только руку. Впрочем, похвалу он все-таки выпросил:

«Ты просто отшибленный на всю голову!!!», — эмоционально вопила Настя Ивлеева. Что происходит в голове у самой Насти, выяснить на этот раз не удалось...

