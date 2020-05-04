Российские звёзды гонят самогон, занимаются членовредительством и судятся на карантине
НСН представляет Топ-5 самых громких «трэш-событий» недели, в которых приняли участие так называемые «звезды» так называемого «шоубиза» страны.
Тимати проколол губу и самовозгорелся
Режим самоизоляции продлили до конца майских праздников и людям все сложнее находить себе развлечения в четырех стенах. Звезды шоубизнеса исключением не стали, хоть и сидят они не в условных 33 квадратных метрах, а в особняках на всяко-разных Рублевках, но и это не спасает: самые безбашенные из них пытаются не сойти с ума от вынужденного безделья. НСН представляет Топ-5 самых одиозных выходок недели, которые невозможно было не заметить, а теперь хочется поскорее забыть….
Первое место заслуженно уходит главному реперу российской эстрады Тимати, который согласился пройти безумные испытания, которые подготовила для него блогерша Настя Ивлеева. Задания оказались жесткие и даже жестокие: реперу пришлось проколоть насквозь губу медицинской иглой, а после и вовсе поджечь себя перед камерой. Правда совершить акт полного самосожжения Тимати все-таки не решился - поджег только руку. Впрочем, похвалу он все-таки выпросил:
«Ты просто отшибленный на всю голову!!!», — эмоционально вопила Настя Ивлеева. Что происходит в голове у самой Насти, выяснить на этот раз не удалось...
Лолита Милявская нарядилась аквалангистом
Второе место треш-рейтинга шоубиза на самоизоляции достается Лолите Милявской, которая зачем-то решила, что водолазный костюм - идеальный гардероб для пребывания дома в условиях коронавируса.
Впрочем, Лолита едва ли не каждый день удивляет своих поклонников: давеча, например, сама себе волосы обкромсала, да так, что после пришлось искать парикмахера для исправления этих художеств. Но, вернемся в водолазным игрищам: певица заявила, что в таком виде она намерена покорить... космос, откуда, как утверждает Лолита, и прилетел на нашу Землю коронавирус.
"Они пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся!" – заявила артистка. К такому выводу "знаменитость" пришла после просмотра телевизора.
А мы всегда говорили, лучше читать трэш-рейтинги, чем смотреть телевизор.
Стриптизёр Тарзан гонит самогон
Третье место этого рейтинга безумия уходит Сергею Глушко, больше известному как Тарзан. Обитатель джунглей и стриптиз-клубов, чья работа несовместима с соблюдением социальной и не только дистанции, решил забить на здоровый образ жизни и начал гнать самогон.
О своих достижениях на суррогатном поприще супруг Наташи Королевой не поленился объявить в социальных сетях. Придут ли к нему сотрудники Роспотребнадзора, мы не знаем. Затянет ли его стезя самогонщика, не ведомо. Но свой стриптизерский шест Тарзан так лихо поменял на змеевик, что невольно возникает вопрос: куда смотрит Наташа?!
Кудрявцева наехала на Разина
Не все «звёзды» на карантине купаются в домашней лапше и поджигают себя забавы ради. Некоторые еще и устраивают разборки, в том числе, судебные. Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера Андрея Разина, требуя с него 2,5 миллиона рублей за публичные оскорбления. Конфликт разгорелся после того, как Разин заявил, что Кудрявцева занималась проституцией.
«Это проститутка, которую наш барабанщик снял на одну ночь, который с ней переспал, и она потом уехала за ним, и сказала, что якобы она от него беременна, шантажировала его» - рассказывал Разин в СМИ.
Кудрявцева подобное стерпеть не смогла и обратилась с соответствующим заявлением в суд:
«Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается. И эту ложь очень многие хотят принять за правду», - рассказала она журналистам.
Чью сторону примет самый гуманный суд в мире, пока не ясно. Ясно лишь одно: Кудрявцева с Разиным на четвертом месте нашего рейтинга.
Бодибилдер отменил свадьбу с секс-куклой из-за коронавируса
Замыкает треш-пятерку грустная история любви бодибилдера, который прославился тем, что имел отношения с секс-куклой. Как говориться, любовь зла…
Спортсмен из Казахстана Юрий Толочко стал известен в соцсетях после того, как заявил, что намерен жениться на своей резиновой неодушевленной подруге.
Давала ли свое согласие на предложение руки и сердца «резиновая Зина», история умалчивает. В любом случае, свадьба сорвалась из-за режима самоизоляции. Впрочем, и размах у мероприятия был не ахти: спортсмен утверждает, что на торжество были приглашены всего 70 человек.
Почему-то мы уверены, что все гости были со стороны невесты...
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