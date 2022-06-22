«Совсем не Зорро». Шнуров высмеял Невзорова* в новой песне

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, которую посвятил журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом). Клип «Не Зорро!» опубликован на YouTube-канале коллектива.

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В своей песне музыкант вспомнил и про отъезд журналиста из России, и про его критику российский властей, и про полученное им украинское гражданство. В итоге, сравнивая Невзорова с борцом за справедливость по имено Зорро, он приходит к выводу, что Александр Глебович «оказался совсем не Зорро».

«Не ускачет от позора, гражданин А.Г. Невзоров», — заключает Шнуров.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Невзоров пока не получил украинское гражданство, так как для этого ему следует пройти «определенную процедуру», а также отказаться от гражданства РФ.

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:Музыканты о политикеЖурналистыКлипАлександр НевзоровСергей Шнуров
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