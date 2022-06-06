СНБО Украины: Невзоров еще не получил украинское гражданство
Журналист Александр Невзоров (признан в России иноагентом) пока не получил украинское гражданство. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, чтобы получить украинский паспорт Невзоров должен пройти «определенную процедуру». Также журналисту придется отказаться от гражданства РФ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзоров и его супруге Лидии гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед страной. Невзоров после начала военной операции РФ на территории Украины выступил с резкой критикой российских властей и осудил военные действия.
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