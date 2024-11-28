«Перехотел»: Шнуров заявил, что больше не желает петь с Инстасамкой

Шнуров также назвал рецепт борьбы с инфоцыганством.

«Чтобы бороться с инфоцыганством, не нужно просто пользоваться интернетом», - емко посоветовал лидер «Ленинграда».

Кроме того, музыкант с юмором ответил на раннее заявление журналистки Ксении Собчак, которая сказала, что будет слушать новый альбом «Ленинграда», который выйдет 29 ноября, а также призналась Шнурову в любви.



«Это зря. Ксения, не слушайте мой новый альбом и я вас не люблю», - едко ответил Шнуров.

Ранее «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», состоящий из шести композиций. Тогда Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» проанализировала новый альбом Шнурова и Инстасамки. По её оценке, рок-музыкант начал «возвращаться к себе».

