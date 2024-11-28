«Перехотел»: Шнуров заявил, что больше не желает петь с Инстасамкой
Сергей Шнуров признался спецкору НСН, что сейчас не хочет петь ни с Инстасамкой, ни с кем-либо другим.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал спецкору НСН, как ему работалось с певицей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) при записи их совместного альбома «Бумеры и зумеры».
«Я Инстасамку видел чуть больше, чем вас. Она пришла на студию, записала песню и ушла, у нее был самолет. Поэтому как мне с ней работалось? Легко! Очень быстро, мгновенно! Мы с ней совпали энергетически. Почему решил именно с ней? А она мне по возрасту подходит. Сейчас уже не хочу ни с кем петь, и с Инстасамкой не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу», - сказал артист на премьерном показе новых клипов «Ленинграда» в «ГУМ Кинозале».
Шнуров также назвал рецепт борьбы с инфоцыганством.
«Чтобы бороться с инфоцыганством, не нужно просто пользоваться интернетом», - емко посоветовал лидер «Ленинграда».
Кроме того, музыкант с юмором ответил на раннее заявление журналистки Ксении Собчак, которая сказала, что будет слушать новый альбом «Ленинграда», который выйдет 29 ноября, а также призналась Шнурову в любви.
«Это зря. Ксения, не слушайте мой новый альбом и я вас не люблю», - едко ответил Шнуров.
Ранее «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», состоящий из шести композиций. Тогда Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» проанализировала новый альбом Шнурова и Инстасамки. По её оценке, рок-музыкант начал «возвращаться к себе».
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