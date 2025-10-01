«Скукотища и самоповторы»: The Rolling Stones поможет лишь коллаборация с Леди Гагой
От нового альбома группы The Rolling Stones не стоит ждать ничего интересного, заявил в беседе с НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
Предыдущий альбом The Rolling Stones не принес ничего нового, кроме одного трека, нет ощущения, что новый альбом получится интересным, заявил НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
Гитарист Ронни Вуд подтвердил, что 25-й студийный альбом The Rolling Stones полностью готов и увидит свет в 2026 году. По словам Вуда, коллектив также надеется отправиться в тур в поддержку релиза. О записи нового материала ранее упоминал сын Кита Ричардса Марлон. Тогда он отметил, что у группы «осталось достаточно песен после прошлого альбома» и что музыканты «воодушевлены успехом».
Фуковский считает, что «роллингам» поможет лишь коллаборация с современным артистом.
«Эти ребята уже сделали максимально, что могли. Их целевая аудитория сократилась в силу возраста. Молодежи это интересно, поскольку это известные чуваки. Я думаю, что песни нового альбома The Rolling Stones - бесконечные самоповторы. Предыдущий альбом 2020-го года не принес ничего нового, кроме одного трека. Скукотища. Возраст уже никуда не денешь. Я думаю, что было бы лучше сделать коллаборацию с каким-нибудь современным артистом. Например, с Леди Гагой. Только это их спасет. В свое время у них были прекрасные коллаборации с Дэвидом Боуи, с Ленни Кравицом. Вот в этом ключе надо работать. Это откроет новые горизонты», - сказал эксперт.
Вместе с тем Фуковский отметил, что «роллинги» всегда узнаваемы в своем шарме и своей стилистике.
«Я к "роллингам" отношусь достаточно спокойно, хотя есть очень хорошие песни, которые я люблю. Это «Anybody seen my baby», например, вот, «Doom and Gloom» мне нравится. Ну и, конечно, «I can't get no satisfaction» и моя любимая песня «Ruby Tuesday». На волнах радиостанции «ROCK FM» очень много их композиций. Начиная с самых старых записей 1964-1966 годов и заканчивая уже песней «Living in Ghost Town» из последнего альбома, который вышел в 2020 году. Порядка, я думаю, 25 песен. Роллинги узнаваемы в своем шарме и своей стилистике. Их невозможно спутать с какой-то другой группой. Все мы знаем прекрасно наших старых добрых "роллингов"», - добавил программный директор радиостанции ROCK FM.
Ранее игровая онлайн-платформа Roblox сделала коллаборацию с The Rolling Stones, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»
- «Посмотрят, плюнут и уйдут»: Грымов о первой нейросетевой актрисе
- Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
- Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
- В России шестерых подростков задержали по делам о терроризме
- Россиян призвали отложить поездки на Мадагаскар
- «Скукотища и самоповторы»: The Rolling Stones поможет лишь коллаборация с Леди Гагой
- Экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Круглова задержали по делу о фейках о ВС РФ
- Депутат Аксаков пообещал снижение ключевой ставки до 12% к марту
- Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru