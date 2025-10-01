Предыдущий альбом The Rolling Stones не принес ничего нового, кроме одного трека, нет ощущения, что новый альбом получится интересным, заявил НСН программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Гитарист Ронни Вуд подтвердил, что 25-й студийный альбом The Rolling Stones полностью готов и увидит свет в 2026 году. По словам Вуда, коллектив также надеется отправиться в тур в поддержку релиза. О записи нового материала ранее упоминал сын Кита Ричардса Марлон. Тогда он отметил, что у группы «осталось достаточно песен после прошлого альбома» и что музыканты «воодушевлены успехом».

Фуковский считает, что «роллингам» поможет лишь коллаборация с современным артистом.

«Эти ребята уже сделали максимально, что могли. Их целевая аудитория сократилась в силу возраста. Молодежи это интересно, поскольку это известные чуваки. Я думаю, что песни нового альбома The Rolling Stones - бесконечные самоповторы. Предыдущий альбом 2020-го года не принес ничего нового, кроме одного трека. Скукотища. Возраст уже никуда не денешь. Я думаю, что было бы лучше сделать коллаборацию с каким-нибудь современным артистом. Например, с Леди Гагой. Только это их спасет. В свое время у них были прекрасные коллаборации с Дэвидом Боуи, с Ленни Кравицом. Вот в этом ключе надо работать. Это откроет новые горизонты», - сказал эксперт.