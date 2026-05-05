Альбомом «Reload» рок-группа Metallica опередила свое время почти на 30 лет, из-за чего многие фанаты не приняли тогда пластинку, однако сегодня «Reload» стал золотой коллекцией творчества коллектива. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Метал-группа Metallica ранее объявила о переиздании своего седьмого альбома «Reload». Оригинальная пластинка 1997 года, содержащая такие хиты, как «Unforgiven II» и «Fuel», будет дополнена ранее неизданными материалами. Ступников раскрыл, что этот альбом означает в масштабе творчества группы.

«Альбом "Reload" занимает достаточно странное место в дискографии группы Metallica. Известно, что Metallica как бы пережила несколько жизней. "Reload" стал экспериментальным альбомом, который испытал влияние и гранжа, и других актуальных стилей на тот момент. Естественно, поклонники старой, олдскульной металлики не приняли его и стали говорить, что группа сдулась. На самом же деле, это был большой шаг вперед, потому что они опередили свою эпоху, и только сейчас она догнала этот альбом. Сегодня пластинка вошла в классический золотой фонд группы», — рассказал он.