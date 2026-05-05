«Опередили эпоху и были отвергнуты»: Почему Metallica решила переиздать «Reload»
Альбомом «Reload» рок-группа Metallica опередила свое время почти на 30 лет, из-за чего многие фанаты не приняли тогда пластинку, однако сегодня «Reload» стал золотой коллекцией творчества коллектива. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Метал-группа Metallica ранее объявила о переиздании своего седьмого альбома «Reload». Оригинальная пластинка 1997 года, содержащая такие хиты, как «Unforgiven II» и «Fuel», будет дополнена ранее неизданными материалами. Ступников раскрыл, что этот альбом означает в масштабе творчества группы.
«Альбом "Reload" занимает достаточно странное место в дискографии группы Metallica. Известно, что Metallica как бы пережила несколько жизней. "Reload" стал экспериментальным альбомом, который испытал влияние и гранжа, и других актуальных стилей на тот момент. Естественно, поклонники старой, олдскульной металлики не приняли его и стали говорить, что группа сдулась. На самом же деле, это был большой шаг вперед, потому что они опередили свою эпоху, и только сейчас она догнала этот альбом. Сегодня пластинка вошла в классический золотой фонд группы», — рассказал он.
Услышать переиздание «Reload» можно будет на стримингах, а также приобрести на физических носителях. Это будут винилы, компакт-диски и даже кассеты. Кроме того, будет выпущен специальный бокс-сет, состоящий из 15 CD. Релиз состоится 26 июня. Ступников объяснил, почему при современных технологиях физические носители остаются по-прежнему актуальными.
«Для меня первичны как раз физические носители, а музыки на стримингах не существует, потому что, как говорил Владимир Шахрин (основатель и лидер группы «Чайф», - Прим. НСН), имеет ценность то, что ты можешь прижать к сердцу и обнять. Все остальное воспринимается как некий фон, мусор. Физические носители — это высокая культура: и оформление альбома, и тексты песен, которые напечатаны на вкладке, и какие-то подробности записи, и даже перечисление участников, благодарности — все дает важный контекст и дополнение к песням. Я слушаю музыку на виниле, и это совершенно иное звучание. Спрос есть, с одной стороны, потому что люди устали от бездушной "цифры", с другой стороны, у нас песни в огромных количествах удаляют со стримингов, а на дисках и пластинках все остается. Тому же "Сектору Газа" сейчас просто "переполовинили" наследие», — подытожил он.
Ранее россияне рассказали, какие музыкальные композиции взяли бы с собой в космический полёт. В числе самых популярных треков оказались культовые произведения разных жанров и эпох: песня «Трава у дома» группы «Земляне», композиция «Я свободен» в исполнении Валерия Кипелова, а также легендарный хит «Highway to Hell» от AC/DC, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
