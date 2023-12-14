Солиста Backstreet Boys Картера обвинили в изнасиловании поклонницы с аутизмом

По информации издания, жертвой музыканта оказалась 39-летняя Шеннон Рут, которая страдает аутизмом. Она рассказала, что инцидент произошел в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Шеннон ждала музыканта, чтобы получить автограф. После артист позвал девушку в его автобус, предложил ей алкоголь, после чего изнасиловал.

В апреле этого года 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщала газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart. По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии, напоминает «Радиоточка НСН».

