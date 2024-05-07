Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП
Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства.
Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.
Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года.
Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru