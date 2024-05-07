Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП

Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства.

Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.

Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года.

Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Отмечается, что российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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