Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства.

Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.