Лукашенко обсудит с Путиным координацию войск при применении ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию войск при применении ядерных боеприпасов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в Белоруссии намерены провести внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.
Размещенное в Белоруссии ядерное оружие является элементом сдерживания, напомнил Лукашенко.
Днем ранее Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в рамках учения будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В ведомстве подчеркнули, что эти учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, передает «Радиоточка НСН».
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