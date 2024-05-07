Лукашенко обсудит с Путиным координацию войск при применении ядерных боеприпасов

Размещенное в Белоруссии ядерное оружие является элементом сдерживания, напомнил Лукашенко.

Днем ранее Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в рамках учения будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркнули, что эти учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, передает «Радиоточка НСН».

