Лукашенко обсудит с Путиным координацию войск при применении ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным совместную координацию войск при применении ядерных боеприпасов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Белоруссии намерены провести внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

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Размещенное в Белоруссии ядерное оружие является элементом сдерживания, напомнил Лукашенко.

Днем ранее Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ в ближайшее время.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в рамках учения будут проработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркнули, что эти учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияЯдерное ОружиеАлександр Лукашенко

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