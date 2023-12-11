Трех учеников спецшколы в Екатеринбурге обвинили в 12 изнасилованиях

Трое учащихся екатеринбургской спецшколы №124, откуда сбежал один из воспитанников, обвиняются в 12 эпизодах насильственных действия сексуального характера, пишет ТАСС.

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Двум подросткам вменяют пять эпизодов изнасилования в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух учащихся. Третьего обвинили в четырех эпизодах в отношении одного ученика.

Потерпевшими признаны двое детей. Подсудимые отрицают вину, заявил адвокат Георгий Краснов.

Дело рассматривает Чкаловский районный суд. Следующее заседание назначено на 26 декабря.

Ранее в подмосковном Подольске задержали 28-летнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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