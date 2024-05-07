СМИ: Великобритания заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов за год

Великобритания стала крупным импортером российской нефти, несмотря на введенные санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Так, в 2023 году из Турции, Индии и Китая переработанной нефти в страну ввезли на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. В это же время Россия стала крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из ключевых для Турции.

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По данным международной неправительственной организации Global Witness, в 2023 году только одна Великобритания импортировала 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов из российского сырья. В целом за год Евросоюз нарастил импорт российской нефти из Индии на 115%.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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