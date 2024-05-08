В Минкультуры не получали заявления на выдачу прокатного удостоверения фильму с Ургантом
Заявления на выдачу прокатного удостоверения для фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» не поступало в Минкультуры РФ, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
В основе сюжета картины рассказ Юрия Казакова. Одну из главных ролей в проекте исполнил Иван Ургант.
Ранее СМИ со ссылкой на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина сообщили, что Минкульт не выдал прокатного удостоверения фильму. Общественник объяснил такое решение тем, что многие из людей, связанных с производством картины, занимают антироссийскую позицию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru