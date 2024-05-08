В Минкультуры не получали заявления на выдачу прокатного удостоверения фильму с Ургантом

Заявления на выдачу прокатного удостоверения для фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» не поступало в Минкультуры РФ, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

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В основе сюжета картины рассказ Юрия Казакова. Одну из главных ролей в проекте исполнил Иван Ургант.

Ранее СМИ со ссылкой на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина сообщили, что Минкульт не выдал прокатного удостоверения фильму. Общественник объяснил такое решение тем, что многие из людей, связанных с производством картины, занимают антироссийскую позицию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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