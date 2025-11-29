СМИ: Валерий Меладзе зарабатывает миллионы на концертах в Молдавии
С 2022 года певец Валерий Меладзе прекратил выступления в России и сосредоточился на концертной деятельности за рубежом, передает Telegram‑канал Shot.
По данным СМИ, особой популярностью его шоу пользуются в Молдавии. Так, последний тур артиста в этой стране принес ему свыше 30 миллионов рублей.
Помимо публичных выступлений, певец не игнорирует и частные мероприятия. В ноябре он снова посетил Молдавию по приглашению местного бизнесмена‑олигарха. На организованном караоке‑фестивале Меладзе не только спел вместе с хозяином события, но и вышел на сцену в дуэте с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом).
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, должны пройти углубленную проверку Федеральной налоговой службы.
