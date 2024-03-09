СМИ: В Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте после слов Пугачевой

В Кремлевском дворце в последний момент отменили выступление певицы Кристины Орбакайте, которое должно было состояться 8 марта, сообщает mk.ru.

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Орбакайте должна была спеть хит «Просто любить тебя». По данным источника издания, имя артистки числилось в программе «до последнего».

Буквально за пару дней по отмены концерта Орбакайте ее мать, певица Алла Пугачева, заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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