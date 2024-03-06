Пугачева заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию

Ранее исполнитель заявил, что артисты, покинувшие страну, еще приползут и будут стоять на коленях и целовать России ноги.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь», - ответила на это Пугачева.

Артистка также добавила, что не может встать на колени в силу возраста.

Ранее основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал, что Пугачева за рубежом живет гораздо хуже, чем в России напоминает «Радиоточка НСН».

