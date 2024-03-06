Пугачева заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию

Певица Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Видео с комментарием она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Михалков: Пугачева не сможет занять то же место, что и до своего отъезда

Ранее исполнитель заявил, что артисты, покинувшие страну, еще приползут и будут стоять на коленях и целовать России ноги.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь», - ответила на это Пугачева.

Артистка также добавила, что не может встать на колени в силу возраста.

Ранее основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал, что Пугачева за рубежом живет гораздо хуже, чем в России напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПевицаАлла Пугачева

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