СМИ: Судебные приставы разыскивают Киркорова из-за неоплаченных штрафов

Из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) следует, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. Так, на ООО «Филипп Киркоров продакшн» числятся два долга: пять тысяч рублей и 500 рублей.

Обе задолженности образовались из-за административных правонарушений. Вероятнее всего, Киркоров нарушил правила дорожного движения и своевременно не оплатил выписанные штрафы.

Ранее стало известно, что Киркоров передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от атаки со стороны Украины. Об этом исполнитель сообщил в соцсети «ВКонтакте». Киркоров назвал удар по Белгороду «бесчеловечной террористической атакой», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

