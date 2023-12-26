Киркоров публично извинился за «голую вечеринку» в Москве

Певец Филипп Киркоров записал видео с публичным извинением за участие в так называемой «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор». Он выложил запись в соцсетях.

По словам Народного артиста России, он повёл себя в данной ситуации безответственно. Он также подчеркнул, что осознал свою ошибку. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Киркоров персонально извинился перед представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Вечеринка с полуголыми и почти обнажёнными звёздами, которую организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, состоялась 21 декабря. После отрицательной реакции части общественности последовали извинения участников. Суд в Москве арестовал на 15 суток рэпера Vacio за костюм «только носок в причинном месте», исполнитель также оштрафован на 200 тысяч рублей.

