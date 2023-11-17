Рэпер Снуп Догг заявил о решении бросить курить

«После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить», — подчеркнул Снуп Догг.

Кроме того, 52-летний рэпер призвал уважать его личную жизнь.

Ранее в Ереване перенесли концерт Снуп Догга, соответствующее решение приняло правительство Армении, напоминает RT.

