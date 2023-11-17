Рэпер Снуп Догг заявил о решении бросить курить

Американский рэпер Снуп Догг рассказал, что принял решение отказаться от курения. Об этом исполнитель написал в соцсетях.

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«После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить», — подчеркнул Снуп Догг.

Кроме того, 52-летний рэпер призвал уважать его личную жизнь.

Ранее в Ереване перенесли концерт Снуп Догга, соответствующее решение приняло правительство Армении, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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