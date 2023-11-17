Рэпер Снуп Догг заявил о решении бросить курить
17 ноября 202307:59
Американский рэпер Снуп Догг рассказал, что принял решение отказаться от курения. Об этом исполнитель написал в соцсетях.
«После многочисленных консультаций и обсуждений с семьей я решил бросить курить», — подчеркнул Снуп Догг.
Кроме того, 52-летний рэпер призвал уважать его личную жизнь.
Ранее в Ереване перенесли концерт Снуп Догга, соответствующее решение приняло правительство Армении, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru