СМИ: Полина Гагарина отказалась спеть гимн России из-за запланированного корпоратива
Певица Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем российской сборной с Сербией, который состоится 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, пишет Telegram-канал Mash.
Причиной отказа от выступления перед 25 тысячами зрителей стал запланированный еще в ноябре корпоратив. Гагарина думала успеть на оба мероприятия, однако организаторы корпоратива не пошли на встречу артистке.
Сейчас организаторы матча Россия-Сербия экстренно ищут Гагариной замену, отмечает Mash.
Ранее глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин заявил, что исполнить гимн России перед товарищеским матчем национальной футбольной сборной с командой из Сербии могут Полина Гагарина, Григорий Лепс или солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, отмечает RT.
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