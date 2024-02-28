СМИ: Полина Гагарина отказалась спеть гимн России из-за запланированного корпоратива

Причиной отказа от выступления перед 25 тысячами зрителей стал запланированный еще в ноябре корпоратив. Гагарина думала успеть на оба мероприятия, однако организаторы корпоратива не пошли на встречу артистке.

Сейчас организаторы матча Россия-Сербия экстренно ищут Гагариной замену, отмечает Mash.

Ранее глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин заявил, что исполнить гимн России перед товарищеским матчем национальной футбольной сборной с командой из Сербии могут Полина Гагарина, Григорий Лепс или солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, отмечает RT.

