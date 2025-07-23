Верховный суд признал экстремистским «Международное движение сатанизма»

Верховный суд признал экстремистским и запретил в России «Международное движение сатанизма». Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать "Международное движение сатанизма" (иное название -"Международное движение сатанистов") экстремистской организацией и запретить его деятельность», - постановил суд.

Соответствующий иск подали Минюст и Генпрокуратура РФ. Верховный суд рассмотрел заявление за два заседания.

Как отметили в ГП, комментируя решение, это движение связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, а его участники совершают различные преступления, пишет RT.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать экстремистским и запретить деятельность объединения производителей хлебобулочной продукции, контролирующих половину долей компании «Рижский хлеб».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкстремистыВерховный Суд РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры