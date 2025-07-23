СМИ: Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры
Представители России, участвующие в переговорах по урегулированию на Украине, отправились в Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул», - отметил собеседник агентства.
Как ожидается, делегации России и Украины встретятся в среду в 19.00 мск в стамбульском дворце Чираган, пишет RT. По данным СМИ, в состав российской делегации входят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замглавы Минобороны Александр Фомин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru