СМИ: Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры

Представители России, участвующие в переговорах по урегулированию на Украине, отправились в Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул», - отметил собеседник агентства.

Как ожидается, делегации России и Украины встретятся в среду в 19.00 мск в стамбульском дворце Чираган, пишет RT. По данным СМИ, в состав российской делегации входят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замглавы Минобороны Александр Фомин.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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