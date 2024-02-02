Путин вместе с детьми спел гимн России
Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ и выступил на закрытии второго съезда Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».
Путин рассказал, что выставка демонстрирует, что сделано в России за последние 15-20 лет. По его словам, если участники будут так же осуществлять свои мечты, то «получится сделать еще больше». После этого президент вместе с участниками движения спел гимн России.
Вместе с ним гимн пели три тысячи человек, которые приехали в Москву из разных регионов. А всего в «Движении первых» состоят уже почти пять миллионов человек. Путин уточнил, что еще семь миллионов человек приняли участие в мероприятиях, организованных движением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru