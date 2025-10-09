Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом
Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) блогер Оксана Самойлова подала на развод. Соответствующая информация появилась в базе судебного участка мирового судьи № 419.
Отмечается, что истцом значится Самойлова. Заявление на расторжение брака было подано в суд 6 октября.
Джиган и Самойлова зарегистрировали брак в 2012 году, у них четверо детей — три девочки и мальчик. Публично о своем разводе они ещё не объявляли.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина развелись в мировом суде в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
